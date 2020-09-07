Алтайские дорожники передумали взрывать Красные ворота

Дорожники представили альтернативный план расширения автодороги Акташ – Улаган, который не предусматривает взрывных работ на Красных воротах, сообщает пресс-служба республиканского управления автодорог "Горно-Алтайавтодор".

Согласно новому проекту, известная достопримечательность сохранит прежний вид, а пропускную способность участка расширят за счет объездного пути.

"Строительство новой дороги не затронет данный памятник природы, а путь к "воротам" останется в стороне от основной трассы и со временем станет пешеходно-туристическим маршрутом", – констатировали в ведомстве.

Работы запланированы на 2022 и 2023 годы. Они пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее amic.ru писал, что в Улаганском районе Республики Алтай предложили расширить дорогу через Красные ворота, взорвав часть гор.

В обращении отмечали, что существующая дорога в этом месте однополосная и не позволяет доставлять грузы длинномерным транспортом. Для расширения планировали провести точечные буровзрывные работы в окружающих проезд скалах.

Напомним, что Красные ворота – рукотворный памятник природы в Республике Алтай, который является популярной достопримечательностью у туристов. Скалы, окружающие узкий проезд, из-за обилия киновари окрашены в красный цвет.