Российские банки аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы

На конец августа российские банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Причиной стало то, что получившие отказ заемщики в течение установленных законом 90 дней не предоставили документы, подтверждающие право на получение льготы.

В общей же сложности к 26 августа в банки обратилось более 370 тысяч заемщиков о предоставлении отсрочки платежей по кредитам, из которых были удовлетворены более 205 тысяч заявок (57,9%) на сумму свыше 81 миллиарда рублей.

Напомним, что закон о кредитных каникулах подписал президент России Владимир Путин в апреле 2020 года. Согласно документу, граждане, доход которых сократился более чем на 30%, имеют право отсрочить платежи на срок до шести месяцев.