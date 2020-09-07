В Барнауле водитель маршрутки высадил детей, чтобы не платить штраф

Жительница Барнаула пожаловалась на действия водителя маршрутки № 60, который сначала принял в салон стоя детей 8 и 10 лет, а затем высадил их, чтобы не быть оштрафованным. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"7 сентября водитель маршрутки № 60 вез моих детей 8 и 10 лет по улице Попова (кольцо) и высадил всех пассажиров, которые ехали стоя, так как за остановкой стояли сотрудники ДПС", – утверждает женщина.

По ее словам, следующие две маршрутки № 60 и вовсе не остановились на автобусной остановке, где высадили детей. Поэтому ей пришлось бросить дела на работе и самостоятельно ехать за сыновьями.

Она выразила уверенность, что подобные поступки водителей не должны оставаться безнаказанными.

Ранее amic.ru писал, что перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

Они предлагают увеличить стоимость билета для автобусов до 27 рублей, а для маршруток – до 30 рублей. Билет на электротранспорт в этом случае может подорожать до 33 рублей. На заседании Координационного совета по ценообразованию в мэрии этот вопрос обсудили и пришли к выводу, что повышение должно быть, но незначительное.