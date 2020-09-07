В Барнауле водитель маршрутки высадил детей, чтобы не платить штраф

Жительница Барнаула пожаловалась на действия водителя маршрутки № 60, который сначала принял в салон стоя детей 8 и 10 лет, а затем высадил их, чтобы не быть оштрафованным. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"7 сентября водитель маршрутки № 60 вез моих детей 8 и 10 лет по улице Попова (кольцо) и высадил всех пассажиров, которые ехали стоя, так как за остановкой стояли сотрудники ДПС", – утверждает женщина.
По ее словам, следующие две маршрутки № 60 и вовсе не остановились на автобусной остановке, где высадили детей. Поэтому ей пришлось бросить дела на работе и самостоятельно ехать за сыновьями.
Она выразила уверенность, что подобные поступки водителей не должны оставаться безнаказанными.
Ранее amic.ru писал, что перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.
Они предлагают увеличить стоимость билета для автобусов до 27 рублей, а для маршруток – до 30 рублей. Билет на электротранспорт в этом случае может подорожать до 33 рублей. На заседании Координационного совета по ценообразованию в мэрии этот вопрос обсудили и пришли к выводу, что повышение должно быть, но незначительное.
Комментарии
Надо сказать "спасибо" ГИБДД. Не их бы рвение и никто никого не высадил бы.
Да просто нужно "пускать" нормальные автобусы! а не эти недоделки, где даже не развернуться!!!
Ни когда в Санаевском гараже ,таких не было. Люди жгли шины кресла и автобусы что бы сохранить и согреть детей на трассе.
acdc видно у тебя детей нет и не плоди! ни кто работать себе в убыток не будет у водилы свой дети и тоже есть хотят скажи спасибо мусорскому гос-ву!
"7 сентября водитель маршрутки № 60 вез моих детей 8 и 10 лет по улице Попова (кольцо) и
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На ул.Попова нет колец. Яжемать врёт.
А он должен был вести и платить штраф?! Кажется не к тем, как всегда "мыжематери" предъявляют . Начните с городской администрации и хозяев частных автобусов. Вторые хотят поболе заработать, а первые им это позволяют.
В регионе, где главный норильский бухгалтер не выполняет свои же приказы и такое творится? Уму не постижимо!
Люди очнитесь, вы бредит.
Это маршрутное такси, а не автобус.
В маршрутом такси можно ехать только сидя, и нехрен набиваться как в скотовоз.
Поэтому там и цена дороже, типа за комфорт.
А впрочем неуважение со всех сторон, одни лезут как сельдь в бочку (зачастую и пахнут соответственно) а водитель хочет баба срубить больше, нарушая пдд.
А потом вам инспектора плохие.
Нужно менять систему оплаты - сделать как в Новосибирске: зашел, оплатил, поехал, пусть потом попробует выгнать оплатившего услугу (вызывать полицию, другим пассажирам не быть в стороне, если "обижают" детей). А то получается водитель хапает народу, а как ГАИ завидел, так в кусты. Если осознанно нарушает водитель, так пусть платит штраф. Причем здесь дети - они что должны разбираться к каком автобусе можно стоять, а в каком нет? Почему все пытаются переложить ответственность на покупателей?
тут цена проезда не имеет значения, хоть 30, хоть 40 сделай, и водители и машины останутся прежними. и так же будут пытаться в газовские поделки набить 50 человек
Правильно сделал, что высадил. Неправильно сделал, что запустил в салон стоя ехать. А вообще пора прекращать использовать газели, как общественный транспорт. Нужно развивать электротранспорт и другие экологические направления в ОТ.
15:52
Георгий
А то получается водитель хапает народу, а как ГАИ завидел, так в кусты. Если осознанно нарушает водитель, так пусть платит штраф
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Хочу, что бы в -30С и не только, мимо тебя проезжали все маршрутки с занятыми сидячими местами.
7.09.2020 15:50 - гость -
60 - это автобус. Высаживает потому, что стоячее место только одно, но народу надо уехать. Вы будете стоять на остановке? В -30? Я - нет. И буду уплотнять ленивых.
Надо номер время и факт того, что автобус переполнен и едут стоя. Обращение в ГАИ и штраф. Обязательно штраф. Пока сами люди будут вести себя как бараны лезть в маршрутку, а водитель пренебрегать правилами. Пока будут плевать на улице и бросать бычки так и будете жить как стадо баранов.
Я раньше тоже перемещался на маршрутках, когда учился в универе, при входе в маршрутку - спрашивал - "Берешь стоя?", Если водитель отвечал - "Да" - вставал и ехал, дело не в комфорте а в том, что нужно переместиться из точки А в точку Б. И каждый сам выбирает, как ему ехать. Меня не устраивало на 53 или 6ке, ехать как селедка еще и 60 минут, я лучше в полусогнутом состоянии проеду за 20 минут одно и тоже расстояние.
А кому нужно с комфортом - так это на такси или на личном авто...
Покупайте машины да ездите сами, че в скотовозки набиваться и стоя ехать!
7.09.2020 16:01
- гость -
Каждый для себя принимает решение - что делать в -30, - вариантов много:
1. Может ехать и не так уж необходимо?
2. Деньги позволяют переместиться в мороз на такси или на личном транспорте
3. Выйти на 30 минут раньше\позже
4. Заплатить водителю размер штрафа, если оштрафовали
другие варианты...
Все зависит от собственной совести и головы при их наличии...
Мы рвемся в десятку передовых стран! ? А вот общественный транспорт у нас организован,как в Юго Восточной Азии - микроавтобусы, автобусы, "газели" и пр. и ЧАСТНЫЙ, и ПОД ЗАВЯЗКУ! В Канаде, Америке , Франции и Германии городской транспорт - муниципальный. Правда не дешевый, но всегда есть свободные места! + Очень разнообразная система оплаты - разовые, суточные, дневные, месячные, годовые и пр. билеты (следовательно и разный тариф). Так мы же так не можем - у нас экономика цифры ( развитие бизнеса, рост ВВП, индекс цен, и прочая ахинея!), а не экономика жизни граждан,
Конгениально Киса!
Во всех цивилизованных городах есть очередь на каждый конкретный автобус, подошел, стоишь ждешь, пропустил пару автобусов и уехал.
7.09.2020 16:27
- гость - А вы любитель помесить глину?
Георгий и Economist. Судя по вашим комментариям вы ездите на личном авто. Ну, или днем. Иногда.
16:11
гость
Надо номер время и факт того, что автобус переполнен и едут стоя. Обращение в ГАИ и штраф. Обязательно штраф.
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Прекратите пороть чушь. Какой факт переполненного автобуса?