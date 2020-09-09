Наука побеждать. Пять причин отдать ребенка на самбо

Алтайский центр самбо открывает новый зал в спортивном комплексе "Темп". На занятия приглашают мальчиков и девочек от 7 лет. Тренировки в новом зале будут проходить по адресу проезд 1-й Балтийский, 9.

Самбо расшифровывается как "самооборона без оружия": это наука защиты, а не нападения. Но данный вид спорта учит не только обороняться. Старший тренер по самбо, мастер спорта международного класса Владимир Жданов рассказал, чем еще полезны занятия спортивной борьбой.

Учит защищать себя в экстренной ситуации

Ребенок освоит базовые приемы самообороны и быстро сориентируется в опасной ситуации. Он научится не впадать в панику и принимать эффективные решения в экстренных случаях.⠀

Ребенок освоит базовые приемы самообороны и быстро сориентируется в опасной ситуации. Он научится не впадать в панику и принимать эффективные решения в экстренных случаях.⠀ Учит правильно и безопасно падать

Ребенок сможет правильно сгруппироваться при падении и избежать серьезных травм, если его толкнут или он поскользнется.⠀

Ребенок сможет правильно сгруппироваться при падении и избежать серьезных травм, если его толкнут или он поскользнется.⠀ Помогает физически развиваться

Регулярные тренировки поддерживают мышцы в тонусе, повышают силу, ловкость, выносливость и укрепляют здоровье.

Регулярные тренировки поддерживают мышцы в тонусе, повышают силу, ловкость, выносливость и укрепляют здоровье. Учит вести себя достойно

Самбо – не просто спорт, но и система воспитания. Самбистов учат бороться честно, уважать противника, не сдаваться, помогать людям в трудных ситуациях. Этот вид спорта формирует твердый характер, воспитывает силу воли, доброту, честь и достоинство.

Самбо – не просто спорт, но и система воспитания. Самбистов учат бороться честно, уважать противника, не сдаваться, помогать людям в трудных ситуациях. Этот вид спорта формирует твердый характер, воспитывает силу воли, доброту, честь и достоинство. Развивает интеллект и внимательность

Самбистов учат разрабатывать тактики и стратегии ведения схватки, прогнозировать действия соперника, быстро принимать решения и концентрироваться.⠀

Записаться в группу можно по телефонам 8-913-369-8628, 8-983-171-8841.

Алтайский центр самбо

СК "Темп", пр-д 1-й Балтийский, 9

"Центр самбо", ул. Воровского, 110/2

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