Четверо из пяти россиян не желают уезжать за границу на ПМЖ

Абсолютное большинство опрошенных жителей России (82%) не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Перспективы переезда как неприемлемые рассматривают граждане 35-44 лет (78%), 45-59 лет (90%) и старше 60 лет (96%). Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, из которых 38% – молодые люди 18-24 лет.
51% респондентов считают, что эмиграция – нечестный и непатриотичный поступок. При этом, со слов 16% потенциальных эмигрантов, переезд на ПМЖ в другую страну для них обусловлен высоким уровнем жизни, зарплат, пенсий и пособий (50%), неудовлетворенностью политикой властей (22%), законодательными аспектами (17%), социальной защищенностью и стабильностью (16%) и уровнем медицины (11%).
Те, кто намерен переехать в другую страну, учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%), собирают информацию о стране (16%) и копят деньги (16%).
Опрос проходил 15 августа 2020 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет.
Комментарии
желают 5 из 5, только ни у кого нет денег
Причём здесь патриотизм? А сильно патриотично со стороны власть имущих обворовывать население? Мечтают уехать все, но большинство боится перемен или совсем не имеет денег. Опрос - бред сивой кобылы.
17:24
- гость -
Причём здесь патриотизм? А сильно патриотично со стороны власть имущих обворовывать население?
Гуглите: Именно это сделал Брилёв с Познером, после вопроса последнего об отказе от британского гражданства. 18+
Другими словами минимум 20% уже готовы навсегда покинуть эту страну. 20% населения - это около 28 млн россиян. И это в основном, молодые в возрасте 25-45 лет. Прибавьте к этому числу детей опрошенных, получите еще 30-40 млн. А потом еще кто-то и родителей за собой потянет. Вот "свалит ВЕСЬ " народ с этой страны...
пока что народ мигрирует на что есть- те в соседние регионы
север наф никому не надо, заполонили краснодарский край
то есть каждый пятый = 20% хочет, учитывая что 90% страдают в той или иной степени слабоумием попробуйте сделать выводы ))
17:51
Ale XXX
Другими словами минимум 20% уже готовы навсегда покинуть эту страну. 20% населения - это около 28 млн россиян. И это в основном, молодые в возрасте 25-45 лет. Прибавьте к этому числу детей опрошенных, получите еще 30-40 млн. А потом еще кто-то и родителей за собой потянет.
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Хвала тем родакам, которые своих отпрысков английскому языку учит.
18:03
!
учитывая что 90% страдают в той или иной степени слабоумием попробуйте сделать выводы
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Глубинный народ, результаты выборов, лишняя хромосома - верховные жрецы не просто так это говорили.
Ну вот и отписались те , кто хочет свалить ., так и валите , никто не держит , и здесь чище будет .
3,14.
Печальная статистика. Несмотря на всё желание "натянуть сову на глобус", умная молодёжь прекрасно осознаёт, что в ближайшие 20 лет (а это будет лучшая часть их жизни) путинское ворьё будет продолжать грабить страну, и гражданам здесь ничего не светит. Лучшие уедут, и дети их уже не будут русскими, татарами, бурятами, и прочими нациями России. Язык русский будет им знаком едва, менталитет чужим, гражданство тоже. Генетическое наследство дети будут получать не то, чтобы хуже, но попроще точно. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Как следствие, нация и страна будут понемногу деградировать в условиях нынешнего режима процветания кучки приближённых к владельцу главного кремля.
Смотрим
#МОНТЯН: Голод в самой богатой стране?!
19:06
- гость -
Тетяна, свали отсюда в свою Уркаину, климаксная шизофреничка.
Я зрелый, состоявшийся человек. Всё мое окружение - такие же персоны. У всех дети, которые тоже уже способны и имеют возможность решать сами за себя. Ну и по профессии своей контактов... хм... ну, не подсчитывала. НИКТО из них сваливать за бугор не собирается. Есть те, кто в определённое время уехал "на историческиЕ РодинЫ". С кем-то в контакте. Счастливых, увы, нет. А уже не вернуться, некуда и не к кому.