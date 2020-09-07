Четверо из пяти россиян не желают уезжать за границу на ПМЖ

Абсолютное большинство опрошенных жителей России (82%) не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Перспективы переезда как неприемлемые рассматривают граждане 35-44 лет (78%), 45-59 лет (90%) и старше 60 лет (96%). Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, из которых 38% – молодые люди 18-24 лет.

51% респондентов считают, что эмиграция – нечестный и непатриотичный поступок. При этом, со слов 16% потенциальных эмигрантов, переезд на ПМЖ в другую страну для них обусловлен высоким уровнем жизни, зарплат, пенсий и пособий (50%), неудовлетворенностью политикой властей (22%), законодательными аспектами (17%), социальной защищенностью и стабильностью (16%) и уровнем медицины (11%).

Те, кто намерен переехать в другую страну, учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%), собирают информацию о стране (16%) и копят деньги (16%).

Опрос проходил 15 августа 2020 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет.