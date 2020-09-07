Бездомный помощник напал на жительницу Барнаула

Жительница Барнаула написала в полицию заявление о нападении. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

57-летняя горожанка рассказала, что приехала на велосипеде к себе на дачу и обнаружила в домике спящего мужчину, который иногда помогал ей по хозяйству. Так как 60-летний помощник не имел определенного места жительства, женщина разрешала ему жить в домике. Однако на этот раз мужчина был пьян.

Хозяйка попыталась разбудить "постояльца", требуя, чтобы тот собрал свои вещи и немедленно покинул помещение. В ответ мужчина стал нецензурно выражаться и угрожать физической расправой, а затем и вовсе толкнул ее, схватил за волосы и несколько раз ударил.

Когда хозяйка начала звонить своему сыну, мужчина подскочил к ней, вырвал телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники ППС. Телефон изъяли и вернули владелице, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".