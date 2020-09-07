АКЗС проведет следующую, сентябрьскую сессию в традиционном формате – с очным присутствием всех депутатов. Об этом решении было официально объявлено 7 сентября в ходе еженедельного совещания у председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко.

Это стало возможно благодаря изменению режима работы учреждений края, связанного с угрозой распространения коронавируса, снижению заболеваемости, насыщенности повестки предстоящей 47-й сессии АКЗС, а также накопившийся опыт работы в сложившихся условиях.

"Четыре сессии мы провели в дистанционном формате с максимальным разделением участников на разных площадках. Это позволило уменьшить контакты и риски распространения заражения. Все эти месяцы парламент продолжал свою работу – дистанционно или очно при небольшом скоплении людей и соблюдении всех обязательных мер безопасности: с использованием медицинских масок, с обработкой рук и поверхностей, со строгим контролем температуры на входе в здание. Это был непростой, но полезный опыт, который показал, что законодательный орган региона способен продолжать работу даже в сложных условиях пандемии, – рассказал председатель парламента Александр Романенко. – Думаю, что сейчас уже пришло время для того, чтобы собраться в прежнем формате, но соблюдая все меры предосторожности".

При этом спикер АКЗС заметил, что на сессию, чтобы не увеличивать количество присутствующих, не будут приглашены представители муниципалитетов. Они смогут следить за ходом сессии дистанционно. Комитеты и фракции планируется также провести в очном формате накануне сессии при соблюдении обязательных мер безопасности.