АКЗС проведет следующую, сентябрьскую сессию в традиционном формате – с очным присутствием всех депутатов. Об этом решении было официально объявлено 7 сентября в ходе еженедельного совещания у председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко.
Это стало возможно благодаря изменению режима работы учреждений края, связанного с угрозой распространения коронавируса, снижению заболеваемости, насыщенности повестки предстоящей 47-й сессии АКЗС, а также накопившийся опыт работы в сложившихся условиях.
"Четыре сессии мы провели в дистанционном формате с максимальным разделением участников на разных площадках. Это позволило уменьшить контакты и риски распространения заражения. Все эти месяцы парламент продолжал свою работу – дистанционно или очно при небольшом скоплении людей и соблюдении всех обязательных мер безопасности: с использованием медицинских масок, с обработкой рук и поверхностей, со строгим контролем температуры на входе в здание. Это был непростой, но полезный опыт, который показал, что законодательный орган региона способен продолжать работу даже в сложных условиях пандемии, – рассказал председатель парламента Александр Романенко. – Думаю, что сейчас уже пришло время для того, чтобы собраться в прежнем формате, но соблюдая все меры предосторожности".
При этом спикер АКЗС заметил, что на сессию, чтобы не увеличивать количество присутствующих, не будут приглашены представители муниципалитетов. Они смогут следить за ходом сессии дистанционно. Комитеты и фракции планируется также провести в очном формате накануне сессии при соблюдении обязательных мер безопасности.
Комментарии
Этим летом в графстве Монро (штат Флорида) появятся более 1,2 миллиарда генетически модифицированных комаров, которые в течение двух лет могут уничтожить значительную часть естественной флоры и фауны Флориды, прекратив существование десятков исчезающих видов и бесповоротно изменив среду обитания тысяч местных птиц, растений, амфибий и насекомых, составляющих экологию Флориды.
WRAIR входит в систему Командования медицинских исследований и разработок армии США (USAMRDC), которое курирует лабораторию "биологической защиты" США в Форт-Детрике (штат Мэриленд). Она когда-то провела серию скрытых испытаний средств биологической войны на гражданских лицах США в целях изучения использования комаров в качестве переносчиков биологического оружия.
В 2017 году Фрэндсен начал привлекать влиятельных инвесторов к технологиям "генетического вымирания" с использованием переносчиков насекомых, что в конечном итоге обеспечило ему в 2018 году поддержку Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
В этом году Фонд Гейтса предоставил Oxitec грант в размере $ 4,1 млн с дальнейшим увеличением до $ 5,8 для создания комаров для регионов Северной и Южной Америки, Восточной Африки и Южной Азии с целью "значительного сокращения" популяции диких комаров.
DARPA создает генетически модифицированных насекомых для сельскохозяйственных культур, используя методы редактирования генов, такие как CRISPR.
Новые генетические модификации насекомых способны разносить заразный вирус, который передается растениям или любому другому организму, с которым они контактируют.
Внедрение вируса в организм-мишень, например конкретную культуру, вызывает генетические изменения в этом организме, процесс, известный как "горизонтальное генетическое изменение".
Хотя исследователи DARPA утверждают, что программа носит "оборонительный" характер, независимые ученые в престижном журнале Science утверждают, что программа является разработкой биологического оружия.
19:23
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