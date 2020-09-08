Кручу, верчу, заплести хочу. Нереальные прически от немецкого парикмахера-вундеркинда

А вы знали в 17 лет, чем будете заниматься в жизни? У парикмахера-самоучки из Германии Милены таких вопросов, кажется, нет. Девушка ведет блог в Instagram, где выкладывает фотографии своих работ и они просто фантастические. Прически Милены напоминают макраме, вязание крючком и плетение корзин одновременно. Девушка увлеклась плетением кос еще в возрасте 6 лет, сегодня же за ее творчеством следят почти 40 тысяч человек.

"Большинство моих идей приходят во время плетения. Я начинаю плести, и тогда мне приходит в голову много новых идей. В укладке есть бесконечные возможности, и это отличный способ самовыражения и вдохновения. Также нахожу этот процесс для себя очень расслабляющим", – рассказала Милена изданию Boredpanda.