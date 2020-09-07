В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы

В Первомайском районе возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которые повлекли загрязнение окружающей среды, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, на территории предприятия "Алтайкорм" в селе Боровиха неизвестные сливали в почву, предназначенную для сельскохозяйственного назначения, опасные отходы, в результате чего в ее слоях обнаружили бактерии кишечной палочки и энтерококки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.