Еще 163 тысячи жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа

Предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа продолжается в Алтайском крае. Она началась 21 августа и закончится 30 октября.

Как уточнил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов, за неделю вакцинацию прошли еще 163 тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Всего в 2020 году запланировано привить свыше 1,2 млн жителей края. По мнению специалистов, своевременная прививка – лучший способ защитить себя и близких.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил прививку от гриппа. Он напомнил, что в текущем году прививочная кампания из-за сложной эпидемиологической обстановки началась в августе.

По его словам, в Алтайском крае планируется привить порядка 60% населения, что позволит преодолеть эпидподъем с минимальными последствиями.