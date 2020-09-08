Небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 8 сентября

8 сентября на территории Алтайского края действует штормпрогноз из-за повышенной пожароопасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Четвертый класс горимости сохранится в западных районах региона.

В Алтайском крае днем 8 сентября температура воздуха составит +10...+15 градусов. В большинстве районов региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +11...+13 градусов. Синоптики прогнозируют в краевой столице умеренный дождь . Ветер западный, 3-8 метров в секунду.