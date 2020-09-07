Завершается отбор работ на фотоконкурс "Мой Барнаул"

10 сентября завершится отбор работ на фотоконкурс "Мой Барнаул", который приурочен к 290-летию столицы Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

У желающих поучаствовать осталось совсем немного времени, чтобы разместить в социальных сетях фотографию по одной из предложенных тематик. Всего их шесть: "Барнаул — столица мира", "Город Доблести", "Рабочие будни", "Талантлив во всем", "Город для жизни" и "Барнаул — город моего детства".

Каждой номинации соответствует свой хештег: #столицамира, #доблестный, #рабочий, #талантлив, #городсказка, #городдетства. Свою работу нужно сопроводить как хештегами выбранной номинации, так и общими хештегами: #БарнаульскоеМО и #МойБарнаул.

Конкурс проводится городской администрацией совместно с Барнаульским отделением "Единой России".

"Мы знаем, что в Барнауле проживают яркие и очень талантливые люди. Поэтому совместно с администрацией города мы приняли решение о проведении творческого фотоконкурса, призванного раскрыть красоту каждого уголка краевой столицы, а также показать разнообразие и самобытность как самого Барнаула, так и его жителей", — рассказал секретарь Барнаульского местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.

После 10 сентября члены конкурсного жюри, куда войдут депутаты Барнаульской гордумы, представители городской администрации, общественники и представители профессионального сообщества, рассмотрят работы.

Победителей и призеров выберут по заданным критериям: соответствие тематике фотоконкурса, композиционное и цветовое решение снимка, художественная ценность, оригинальность и многое другое, а также назовут победителей.

Награждение проведут в рамках празднования 290-летия со дня основания Барнаула, соблюдая все предписания санитарных служб.

В числе призов представлены телевизор LG с диагональю 49 дюймов, беспроводные наушники AirPods, смартфон Honor, музыкальные колонки JBL, планшет Huawei, а также памятные фотоальбомы "Барнаул" и наборы канцелярских принадлежностей.