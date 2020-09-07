В Алтайском крае откроют участок трассы после реконструкции

8 сентября отроют движение по двухкилометровому участку федеральной автодороги Барнаул – Рубцовск – Казахстан в Шипуновском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Речь идет о проезжей части с 173-го по 175-й километр, где износ конструктивных слоев достигал 50%. Дорожную одежду усилили, выполнив покрытие из цементобетона.

"В ходе реконструкции дорожники заменили конструктивные слои, износ которых составлял до 50%, дорожную одежду усилили", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, осуществлено строительство двух стоянок транспорта и системы водоотвода, а также установлены необходимые дорожные знаки.