Такой день. Бизнесмены против налогов и выгнанные из автобуса дети

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 7 сентября. Без коронавируса.

30 бизнесменов Алтайского края направили губернатору Виктору Томенко коллективное письмо с требованием понизить налоги. Говорят, что это необходимо для того, чтобы сохранить занятость работников и избежать закрытия малых предприятий.

Отопление в жилые дома и соцучреждения Барнаула могут подать раньше официального старта сезона. Но делать это будут только по заявкам.

В Алтайском крае собрали половину урожая зерновых и зернобобовых. Темпы уборочной кампании уже превысили прошлогодние, а зерно в этом году более качественное.

"Диктант Победы" в Алтайском крае написали более 16 тысяч человек. Большая часть желающих прошла тестирование в онлайн-формате.

Алтайский край занял 70-е место по индексу рынка труда. Показатель хоть и не самый высокий в России, но получше, чем в прошлом году.

Водитель барнаульской маршрутки выгнал детей из салона, которые ехали стоя. Причина тому – стоящие впереди сотрудники ДТС и нежелание платить штраф.