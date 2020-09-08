Зарплаты бюджетников в России увеличат на 3%

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России проиндексируют с 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рост зарплат составит 3%. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Помимо бюджетников, оклад поднимут гражданскому персоналу воинских частей и органов власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Напомним, 31 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября на 3% также повысят зарплаты государственным чиновникам.