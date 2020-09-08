7 сентября в Екатеринбурге прошел матч 5-го тура первенства ПФЛ в четвертой группе – зона Урал-Приволжье. Местный клуб "Урал-2" оказался сильнее барнаульского "Динамо" (1:0).

Перед началом встречи букмекеры расценивали екатеринбуржцев как явных фаворитов в этом противостоянии. Тем не менее в дебюте встречи именно гости едва не вышли вперед. В целом мячом больше владели хозяева, однако барнаульцы были острее в финальной трети поля.

В концовке тайма хозяева угодили в штангу. Следом динамовцы организовали быструю контратаку, "оранжевых" спас один из защитников, выбивший снаряд с ленточки. Счет 0:0.

Однако уже на старте второго игрового отрезка футболисты "Урала-2" вышли вперед: Быковский навесил в штрафную, где недавно вышедший на замену Голубцов перевисел в воздухе Полковникова и кивнул в противоход вратарю – 1:0. До конца матча счет больше не изменился, пишет "Алтайский спорт".

Теперь барнаульцы отправляются в Челябинск, где 10 сентября сыграют с одноименной командой.