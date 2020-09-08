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Новости

Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху

, ИА "Амител"
Его доставили в больницу с ожогом руки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

80-летний француз случайно устроил взрыв в собственном доме при попытке убить надоедливую муху, сообщает НТВ.

Мужчина намеревался поужинать, но трапеза помешало отвлекающее жужжание насекомого.

Для избавления от него пенсионер решил использовать электронную мухобойку. Когда он привел ее в действие, раздался взрыв.

Ударной волной разрушило кухню и крышу дома. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом руки.

Специалисты пришли к выводу, что в доме произошла утечка газа, который воспламенился от разряда электронной мухобойки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.09.2020 09:27
Медведь-шатун

Через образовавшуюся дыру в потолке муха улетела во свояси, мужик остался с открытым ртом...в котором застряло- что это было?

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