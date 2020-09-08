Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху

80-летний француз случайно устроил взрыв в собственном доме при попытке убить надоедливую муху, сообщает НТВ.

Мужчина намеревался поужинать, но трапеза помешало отвлекающее жужжание насекомого.

Для избавления от него пенсионер решил использовать электронную мухобойку. Когда он привел ее в действие, раздался взрыв.

Ударной волной разрушило кухню и крышу дома. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом руки.

Специалисты пришли к выводу, что в доме произошла утечка газа, который воспламенился от разряда электронной мухобойки.