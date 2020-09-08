Закрыто уголовное дело об инциденте с самолетом Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. ЧП произошло в сентябре 2019 года, сообщает "Коммерсантъ". Следователи не нашли виновных в авиационном происшествии, в котором пострадало несколько десятков человек.

Сначала авиалайнер, на борту которого находилось почти 350 пассажиров, коснулся полосы и улетел на второй круг. После второй попытки приземления из-под воздушного судна посыпался фонтан искр, что было воспринято как пожар, а для спасения людей применены надувные трапы.

Следствие установило соответствие предпринятых экипажем действий тем нормам и правилам, которые прописаны в инструкциях, в результате дело прекращено с формулировкой "из-за отсутствия события преступления".

Правоохранительные органы изначально возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В ходе расследования инцидента, которое заняло около года, правоохранители пришли к выводу об отсутствии события преступления. Оценку законности этому предстоит дать прокуратуре.