Правительственный поисковик "Спутник" прекратил свою работу

Национальный российский поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу, сообщает CNews.

По данным портала, с официального сайта пропала строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки "Ростелекома". Как отметил руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Михаил Козлов, который одним из первых заметил изменения, теперь поисковый портал "стал корпоративным сайтом".

Поисковую систему "Спутник", которую разработала компания "Ростелеком" по инициативе правительства России, запустили в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис вложили не менее 2 млрд рублей, в 2017 – еще более 260 млн рублей на развитие браузера и вспомогательных систем.

Однако в 2018 году "Ростелеком" запустил процедуру банкротства "Спутника" в связи с его долгами перед оператором.