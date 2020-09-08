Правительственный поисковик "Спутник" прекратил свою работу

Национальный российский поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу, сообщает CNews.
По данным портала, с официального сайта пропала строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки "Ростелекома". Как отметил руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Михаил Козлов, который одним из первых заметил изменения, теперь поисковый портал "стал корпоративным сайтом".
Поисковую систему "Спутник", которую разработала компания "Ростелеком" по инициативе правительства России, запустили в 2014 году. По подсчетам CNews, в 2016 году в сервис вложили не менее 2 млрд рублей, в 2017 – еще более 260 млн рублей на развитие браузера и вспомогательных систем.
Однако в 2018 году "Ростелеком" запустил процедуру банкротства "Спутника" в связи с его долгами перед оператором.
Комментарии
Нужные люди бабос поимели - лавочку пора сворачивать, так?
Основатель компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов считает, что развитие такого проекта, как «Спутник», может потребовать до $20 млн ежегодно в течение нескольких лет. Подробнее — на РБК.
А чё, такой был? Тогда понятно, что он умер.
Мёртворождённое дитё российской интернет мысли. Распил хороший получился.
Это всё, что нужно знать об инновационной экономике и технологическом прорыве страны.
Ну а что? Очень Сверхдержавненько получилось.
Скрепно!!!
Есть у кого "етафон" со встроенным "спутником" или патриоты все только на словах?
Поисковик закрыли потому что искали в нем только одно - "Кто распилил два миллиарда рублей?"
Это Димона-мендиля афёра?
Пару лет назад была новость о разработки системы для удаленного обучения в школах на которую было потрачены миллиарды налогоплательщиков. И где?
8.09.2020 11:45
АБОРИГЕН
В карманах нужных людей, где же ещё то.