В социальных сетях появилось видео, на котором туристка из Новосибирска за несколько минут до своей гибели показывает место, где она собирается проплыть по Катуни. После того, как она вошла в воду, – ее никто не видел.

"Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней", – пошутила на записи женщина. Оказалось, что это вовсе не шутка.

Туристку подхватило течением и унесло. Девушка, которая снимала все на видео, побежала за помощью, но спасти женщину так и не смогли.

В республиканском МЧС туристов предостерегли от необдуманных поступков и отметили, что "жители Алтая в Катуни не купаются" .