По следам истории. Журналисты и блогеры рассказали о значимых местах Алтая

Трехдневный автопробег в честь 75-летней годовщины Великой Победы прошел в августе 2020 года. Команда журнала "Телесемь" вместе с блогерами и партнерами проехали по Алтаю, чтобы лучше узнать историю родного края.

"Кто-то скажет: странная идея. Ведь через Алтай не проходила линия фронта, здесь, к счастью, не гремели взрывы и не выли тревожные сирены. Но эхо войны в полную силу звучало и здесь, в глубоком тылу. И мы, повторяя путь тех, кто уходил на фронт, наоборот, проехали несколько сотен километров, чтобы лучше узнать историю родины, а в каком-то смысле – и самих себя", – рассказывают организаторы акции.

Полковниково

Это первая точка из поездки команды "Телесемь". В селе Полковниково родился и вырос Герман Титов – второй космонавт в истории.

"Туристическое "сердце" села – музей космонавтики, организованный в здании бывшей сельской школы, где преподавал отец будущего покорителя космоса – Степан Титов. Редкий случай: музей, где официально можно... все трогать! И "лунный камень", и настоящие ракетные двигатели, которые, кстати, привез в музей сам Титов. Коснуться их – коснуться самой истории нашей страны", – рассказывают участники автопробега.

Также во дворе музея журналисты и блогеры увидели капсулу космического корабля, которая была в космосе, и реактивный самолет, где тренировались космонавты.

Бочкари

Вторая точка маршрута – село Бочкари в Целинном районе. Здесь работает "градообразующее" предприятие – пивоваренный завод "Бочкари".

"Петр Смагин, заместитель генерального директора по социальным вопросам "Бочкарей", лично встретил нас у ворот предприятия. На само производство, увы, не пустил: из-за пандемии цеха временно закрыты для посещения. А вот само село с гордостью показал. Ведь гордиться есть чем", – отметили участники пробега.

Восемь лет назад в селе стартовала масштабная жилищная программа. Рядом с заводом вырос квартал коттеджей для работников завода. Жилье им предоставляют бесплатно. Кроме того, в Бочкарях есть современная ледовая арена, Дом культуры и другие объекты.

Пикет

Трете место – Гора Пикет в селе Сростки. Традиционно здесь проводят Шукшинский кинофестиваль, но из-за пандемийных ограничений в этом году Пикет пустует.

"Лишний повод обратить внимание на другую сторону известного места. Сейчас, когда трава пожухла, здесь видны следы раскопок древнего поселения – городища скифских времен", – говорят участники автопробега.

"Бирюзовая Катунь"

"Наше четвертое место, куда мы заехали во время автопробега. Немногие знают, но на территории "Бирюзовой Катуни" есть объект, который особым образом также связан с Великой Победой. В 2009 году здесь, на берегу бурной бирюзовой реки, установили памятник ученому, философу, писателю и художнику Николаю Рериху", – рассказывают участники пробега...

Алтай занимал особое место в исследованиях и творчестве Рериха. Он был уверен: на разных концах Земли есть приметы единой, великой древней культуры, способной объединить человечество и однажды прекратить все войны и разногласия.

Алтайское

"Попадая в районный краеведческий музей, редко ждешь чего-то сногсшибательного, но Алтайский районный музей и правда оказался удивительным. Зал, повторяющий убранство деревенской избы времен первых переселенцев, экспонаты Гражданской и, конечно, все, что связано с участием жителей села Алтайского в боях Великой Отечественной", – делятся впечатлениями участники.

Из села Алтайского на фронт ушло более 11 тысяч человек, большинство – добровольцы. В селе чтут память героев: установлены несколько памятников и мемориалов. Один из них – памятник воинам-учителям, павшим в годы Великой Отечественной.

Белокуриха

В этот город-курорт 11 сентября 1942 года прибыли двести ребят, эвакуированных из Всесоюзного пионерского лагеря "Артек". Дети 11 национальностей жили в Белокурихе до января 1945 года.

"Местные жители вспоминают, что с их приездом Белокуриха ожила, наполнилась смехом и песнями. Кстати, артековцы заработали и перечислили в фонд Красной Армии 117 тысяч рублей, на которые был куплен танк Т-34".

Белокуриха-2

Те, кто проедет по серпантину, повернув в сторону от основной дороги, увидят настоящую буддийскую святыню – ступу Медицины. Рядом с ней – храм со статуей Будды, вырезанной из оникса. Ее освятил известный буддийский монах Еше Лодой Ринпоче, основатель монастыря в Улан-Удэ.

"Нам повезло: как раз в одно с нами время здесь проводил обряд буддист, живущий в Белокурихе. Он объяснил: чтобы сбылись все наши самые добрые и честные пожелания, нужно семь раз обойти вокруг пагоды, вращая молитвенные барабаны. Так замкнулось невидимое кольцо "Алтай-Гималаи", так завершилось наше путешествие, так раскрылся нам в совершенно новом виде родной Алтай", – подвели итоги участники автопробега.