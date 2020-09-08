Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, смог в пять раз снизить смертность среди тяжело больных COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на данные врачей Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Лекарственное средство получают из легких крупного рогатого скота. Сурфактант – жидкость, выстилающая внутреннюю поверхность альвеол, а БЛ в названии расшифровывается как "бычье легкое".

В мире существует около десяти препаратов подобного типа и все они создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать. При этом только отечественное лекарство разрешено к применению у взрослых.

Как пишет газета, согласно среднемировой практике, в общей массе зараженных коронавирусом тяжелые случаи составляют около 5%, и 80% таких пациентов умирают. Применение сурфактанта позволило снизить смертность в этой категории до 14,3%.

Препарат выдавался больным два раза в сутки, с помощью ингаляций. Все пациенты, получавшие лечение, сразу отмечали улучшение самочувствия.