Семьи с детьми до трех лет могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей, если они не успели оформить субсидию ранее. Об этом сообщает "Федерал Пресс" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Речь идет о семьях, в которых растут дети, рожденные в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Пособие составляет пять тысяч рублей и выплачивалось в период с апреля по июнь, поэтому те, кто его не оформил, могут получить деньги сразу за три месяца.

Для этого достаточно отправить заявку в Пенсионный фонд, который начислит родителям полагающуюся поддержку.

Напомним, что срок подачи заявлений на выплаты истекает 30 сентября. На начало месяца за помощью по каким-либо причинам не обратились порядка трех тысяч семей.