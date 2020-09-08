В WhatsApp появилась "текстовая бомба", которая ломает мессенджер

Пользователи WhatsApp сообщают о том, что в Сети распространяют комбинацию символов, которая полностью ломает мессенджер. Проблема актуальна для программы как на iOS, так и на Android, пишет портал WABetainfo.

"Текстовая бомба" выглядит как бессвязный набор символов и полностью останавливает работу приложения. Защититься от этого невозможно, если вы получаете сообщение.

Восстановить работу приложения можно только после переустановки, но если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование – в этом случае вы можете потерять все свои файлы.

Пользователи уже отправляют информацию о баге в офис Facebook, но реакции пока не последовало.