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В WhatsApp появилась "текстовая бомба", которая ломает мессенджер

, ИА "Амител"
Разработчики пока никак не реагируют на проблему
Фото: skesov.ru

Фото: skesov.ru

Пользователи WhatsApp сообщают о том, что в Сети распространяют комбинацию символов, которая полностью ломает мессенджер. Проблема актуальна для программы как на iOS, так и на Android, пишет портал WABetainfo.

"Текстовая бомба" выглядит как бессвязный набор символов и полностью останавливает работу приложения. Защититься от этого невозможно, если вы получаете сообщение. 

Восстановить работу приложения можно только после переустановки, но если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование – в этом случае вы можете потерять все свои файлы.

Пользователи уже отправляют информацию о баге в офис Facebook, но реакции пока не последовало. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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