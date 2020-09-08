Количество сексуальных преступлений над детьми в интернете выросло из-за пандемии

Пандемия коронавируса привела к росту количества сексуальных преступлений над детьми, сообщает пресс-служба Интерпола.

Отмечается, что причиной роста подобных преступлений послужило закрытие школ на карантин, из-за чего несовершеннолетние стали больше времени проводить в интернете. Вместе с тем социальные службы, которые должны выполнять работу по обеспечению безопасности детей, некоторое время не работали из-за COVID-19.

Также в Интерполе отметили, что пандемия коронавируса внесла разлад в координацию действий правоохранителей. Генсек Интерпола Юрген Шток заявил, что при этом пока видна только "верхушка растущего айсберга по эксплуатации детей в Сети".