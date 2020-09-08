В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога

В Госдуме готовят законопроект, который предлагает обнулить налог на профессиональный доход, если он не превышает прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА "Новости.
"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход, в случае если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", – сказал один из авторов инициативы, депутат "Справедливой России" Алексей Чепа.
По мнению парламентария, деньги самозанятому нужны для того, чтобы развивать собственное дело, а если его прибыль невелика, то нужно освободить человека от части налога, чтобы он мог зарабатывать и развиваться.
Внести законопроект в Госдуму планируют на осенней сессии 2020 года.
Комментарии
все, что выше прожиточного минимума - на развитие дела!
конечно, человек сыт, одет, обеспечен жильем и отдыхом - может себе позволить развивать бизнес! ведь прожиточный минимум позволяет себя комфортно чувствовать
дураков (самозарегистрировавнных) не освобождать - дураков учат