В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога

В Госдуме готовят законопроект, который предлагает обнулить налог на профессиональный доход, если он не превышает прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА "Новости.

"Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход, в случае если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум", – сказал один из авторов инициативы, депутат "Справедливой России" Алексей Чепа.

По мнению парламентария, деньги самозанятому нужны для того, чтобы развивать собственное дело, а если его прибыль невелика, то нужно освободить человека от части налога, чтобы он мог зарабатывать и развиваться.

Внести законопроект в Госдуму планируют на осенней сессии 2020 года.