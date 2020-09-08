Перспективы расширения Тигирекского заповедника обсуждают в Алтайском крае

В Алтайском крае активно обсуждают вопрос расширения территории Тигирекского заповедника. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В настоящий момент заповедник состоит из трех обособленных участков. Два из них – в Краснощековском районе, а третий – на территории Змеиногорского и Третьяковского районов.

При этом при проектировании заповедника планировалось расположить этот объект на левом берегу Ини в Чарышском районе. В пределах этого участка произрастает 35 видов редких и исчезающих растений, а в фауне – 41 вид животных, которые включены в Красную книгу Алтайского края.

Отмечается, что расширение территории заповедника не повлечет ущемления прав местных жителей.