Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно предложению министерства, в 2021 году новогодние каникулы пройдут с 1 по 10 января. Также россиян ждут тройные выходные с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Еще три дня нерабочих дней выпадают на даты с 12 по 14 июня и сразу четыре дня отдыха – с 4 по 7 ноября.

Также в 2021 году жителей страны ждет выходной 31 декабря. Причиной для подобного решения стало совпадение выходных с праздничными днями 2 и 3 января, которые решено перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Как отметили в Минтруде, такой перенос соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.