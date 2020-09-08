В Алтайском крае определили, кто будет получать именную стипендию губернатора

120 студентов, которые обучаются по программам среднего профессионального образования, стали обладателями именной стипендии губернатора. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Кандидатов выдвигал педагогический совет образовательных учреждений. Претенденты должны иметь не менее 75% отметок "отлично". Комиссия также учитывает отзывы о прохождении производственной практики, участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и смотрах.

В 2020 году на получение стипендии претендовали 172 представителя 36 образовательных учреждений края. Большинство стипендиатов обучается в Алтайской академии гостеприимства, Алтайском транспортном техникуме и Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий.