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Лидер эсеров рассказал о своем отношении к трехдневному голосованию

, ИА "Амител"
Сергей Миронов полагает, что после окончания пандемии необходимо вернуться к старым правилам
Фото: mironov.ru

Фото: mironov.ru

Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов принял участие в программе "What's up, страна!" на радио "Комсомольская правда". Справоросс рассказал о том, насколько партия готова к единому дню голосования, 13 сентября.

Парламентарий сообщил, что в ЕДГ в 11 регионах состоятся выборы в законодательные органы власти, в 20 – выборы губернаторов, в 24 – в городские Думы и Советы, и в четырех – довыборы в Госдуму. По его словам, социология для СР показывает поддержку со стороны избирателей.

"Пандемия выявила две глубочайшие проблемы – это бедность населения и проблемы здравоохранения", – отметил Миронов. Политик напомнил, что когда многие больницы в период пандемии перешли на работу с COVID-19, были отменены плановые операции, и лечение других заболеваний пришлось отложить. Тогда, по его словам, люди пошли в платную медицину, что ударило по семейным бюджетам, к этому прибавилась еще и безработица.

"Наша партия предлагает системные выходы из этой ситуации, а не поспешные шаги в режиме скорой помощи", – сказал Сергей Миронов.

По мнению депутата, люди почувствовали те перемены, которые начались с выступления Владимира Путина в январе 2020 года и ухода правительства Медведева в отставку.

Вместе с тем Сергей Миронов высказывает опасения относительно нового способа голосования – в течение трех дней подряд. "Нас смущает трехдневное голосование. С мест уже поступает информация о том, что при досрочном голосовании конверты вскрываются, результаты переписываются", – подчеркнул парламентарий. Он рассказал, что по требованию депутата фракции СР в Госдуме Олега Шеина избирательной комиссией Астрахани принято правильное решение – конверты по досрочному голосованию опечатываются и членами ИК, и представителями партий.

Как полагает думец, трехдневное голосование оправдано только пока мы не победили пандемию, но избиратель должен быть уверен, что его голос будет защищен. Он также призвал избирателей приходить на участки только 13 сентября, когда гарантированно сразу будет подсчет голосов и меньше возможностей для фальсификаций.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

8.09.2020 17:15
- гость -

Три дня - хорошо. Следить надо, честных искать.

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