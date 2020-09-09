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Как известно – мода циклична. Некогда популярные вещи спустя десятки лет вновь находят отклик у дизайнеров и стилистов. Вот совсем недавно в тренде были маминой молодости джинсы, а теперь возвращаемся к тому, что носили когда-то сами и не считали это чем-то особенным. Олимпийки, кожаные юбки и нелепые кроссовки: все это теперь можно увидеть на современных подростках (и не только). А еще большие пиджаки, толстые цепочки и, конечно, джинсовые комбинезоны.