На Телецком озере всплыл хвост самолета, который разбился 14 лет назад

На Телецком озере всплыл хвост самолета, который разбился в августе 2006 года. Об этом сообщил сотрудник Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

Гидросамолет "Корвет" рухнул 13 августа 2006 года. На борту воздушного судна находились 40-летний пилот, его 14-летняя дочь и 25-летний сын владельца самолета Бориса Карпова.

После 10-дневных поисков спасатели свернули операцию из-за ее бесперспективности, пишет Barnaul22.

Обломки всплыли неподалеку от кордона Байгазан. Полицию и МЧС оповестили о случившемся.

Ранее amic.ru писал о том, что дайверы смогли сделать завораживающие фотографии телецкого "Титаника". Крушение 21-метрового судна, способного перевозить до 12 пассажиров, случилось больше 25 лет назад – в 1993 году.