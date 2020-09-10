Новые идеи и международный опыт. Бизнесменов Алтая приглашают на выставку в Москву

Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей бесплатно принять участие в выставке Heat&Power. Это крупнейшая выставка котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования. В прошлом году мероприятие посетили примерно три тысячи человек, свою продукцию представили около ста компаний.

Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку, оборудование и брендирование стенда. Предпринимателям нужно оплатить только командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.

Посещение выставки – это возможность:

найти новых поставщиков и бизнес-партнеров;

оценить новинки на рынке котельного, электрогенерирующего и теплообменного оборудования;

найти идеи по обновлению и расширению ассортимента продукции;

провести деловые переговоры с компаниями-производителями.

Выставка пройдет с 27 по 29 октября 2020 года в Москве. Место проведения – МВЦ "Крокус Экспо". Регистрация открыта на сайте центра "Мой бизнес".