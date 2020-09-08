В ДТП на Алтае погиб водитель и пострадал восьмилетний ребенок

Вечером 7 сентября неподалеку от Камня-на-Оби автомобиль под управлением 31-летнего мужчины съехал в кювет и перевернулся, пишут "Каменские известия".

В результате аварии водитель погиб на месте. Восьмилетний ребенок, который сидел на заднем сиденье без детского кресла и не пристегнутый ремнем, получил ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника. Еще двое пассажиров не пострадали. Известно, что у водителя не было водительских прав.

На данный момент ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщил amic.ru, 7 сентября в Искитимском районе на трассе Р-256 водитель Toyota Mark II сбил 52-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.