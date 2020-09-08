85-летие со дня рождения Германа Титова отметят в Алтайском крае

11 сентября в селе Полковниково отметят 85-летие Германа Титова. В праздновании примет участие Виктор Томенко и дочь космонавта Татьяна Титова, пишет официальный сайт Алтайского края.

Праздник пройдет в мемориальном музее Германа Титова. Гости увидят художественно-публицистическую программу "Он наш земляк, он наша слава!" и выставку "Земля космическая". По традиции в этот день пройдет демонстрация военной техники, состоятся показательные выступления солдат срочной службы. Для юных посетителей в музее подготовили интерактивные программы и мастер-классы в режиме онлайн- и офлайн-форматов.

В ходе мероприятий состоится презентация нового фирменного стиля музея, который разработали к его 55-летию.