Ридли Скотт анонсировал новый фильм из серии "Чужой"

Британский режиссер Ридли Скотт подтвердил изданию Forbes, что он трудится над продолжением серии фильмов "Чужой". Кинематографист отметил, что проект находится в работе.

"Мы в процессе. Будем ли мы пытаться заново изобрести колесо, как это было с "Прометеем" (2012 год) или "Чужим: Завет" (2017 год)? Сомневаюсь", – сказал Скотт.

Пока неизвестно, на какой стадии находится картина и каково будет ее содержание, но на последнее режиссер дал намек. Он отметил, что зрителям уже могли надоесть классические персонажи франшизы и привычные приемы, поэтому, возможно, фильм будет о чем-то новом, а название используют только для привлечения аудитории.

В 2018 году Ридли Скотт заявлял о продолжении фильма "Гладиатор". На сегодняшний день из новостей только возможная дата релиза – 2021 год.