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Лукашенко заявил, что не будет общаться с представителями Координационного совета

, ИА "Амител"
По его мнению, они хотят развалить страну
Кадр из видео

Кадр из видео

Александр Лукашенко заявил, что не намерен вступать в диалог с Координационным советом. Он не знает, кто эти люди и не считает их оппозицией, пишет TUT.by

"Все, что они предлагают – это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" – сказал Лукашенко. 

До этого глава республики заявил, что только он сейчас может защитить Беларусь, но не уточнил, от кого страну нужно защищать.

Напомним, что протесты после выборов в Белоруссии идут уже месяц. Несмотря на все попытки властей и силовиков остановить волнения, люди продолжают выходить на улицы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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