Лукашенко заявил, что не будет общаться с представителями Координационного совета

Александр Лукашенко заявил, что не намерен вступать в диалог с Координационным советом. Он не знает, кто эти люди и не считает их оппозицией, пишет TUT.by.

"Все, что они предлагают – это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" – сказал Лукашенко.

До этого глава республики заявил, что только он сейчас может защитить Беларусь, но не уточнил, от кого страну нужно защищать.

Напомним, что протесты после выборов в Белоруссии идут уже месяц. Несмотря на все попытки властей и силовиков остановить волнения, люди продолжают выходить на улицы.