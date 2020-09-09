Ученые не исключили возможность создания гибрида человека и инопланетянина

В далеком 1993 году начался показ сериала "Секретные материалы", где специальные агенты Фокс Малдер и Дана Скалли не раз сталкивались с проектами по созданию гибрида человека и пришельца. А в 2020 году то, что 27 лет назад казалось фантастикой, всерьез обсуждают ученые.
Издание Planet Today пишет, что современные деятели науки не исключают возможности скрестить человека и инопланетянина. По мнению некоторых ученых, такие создания могли бы заниматься колонизацией других планет во Вселенной.
Портал, со ссылкой на исследователей, пишет, что все вопросы, связанные с репродуктивной совместимостью видов, можно было бы решить при помощи науки. Кроме того, если антропоморфные существа будут похожи на людей, то провернуть подобное будет совсем не сложно.
Ранее amic.ru писал о том, что певица Катя Лель рассказала о встрече с внеземной цивилизацией. Правда, в ее рассказе появились в том числе "силы зла", "матрица" и "мир света".
Комментарии
Сделайте кентавра хотя бы, а потом болтайте. Если мы встретим инопланетянина, наверное они будут умнее нас, если добрались досюда.
Поручики! ! Маалчать! ))
А что на этому поводу скажет Папа Римский, аль наш Гундяев?
По мнению некоторых ученых, такие создания могли бы заниматься колонизацией других планет во Вселенной.
эту загадили теперь понесем цивилизацию на другие! а оно ИМ надо?
Мало нам Земли старушки, мы и в космосе нагадим!