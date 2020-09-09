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Новости

Ученые не исключили возможность создания гибрида человека и инопланетянина

, ИА "Амител"
Сделать это просто, если люди и пришельцы будут похожи
Фото: sznarod.com

Фото: sznarod.com

В далеком 1993 году начался показ сериала "Секретные материалы", где специальные агенты Фокс Малдер и Дана Скалли не раз сталкивались с проектами по созданию гибрида человека и пришельца. А в 2020 году то, что 27 лет назад казалось фантастикой, всерьез обсуждают ученые. 

Издание Planet Today пишет, что современные деятели науки не исключают возможности скрестить человека и инопланетянина. По мнению некоторых ученых, такие создания могли бы заниматься колонизацией других планет во Вселенной. 

Портал, со ссылкой на исследователей, пишет, что все вопросы, связанные с репродуктивной совместимостью видов, можно было бы решить при помощи науки. Кроме того, если антропоморфные существа будут похожи на людей, то провернуть подобное будет совсем не сложно. 

Ранее amic.ru писал о том, что певица Катя Лель рассказала о встрече с внеземной цивилизацией. Правда, в ее рассказе появились в том числе "силы зла", "матрица" и "мир света".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.09.2020 07:25
КлопВандам

Сделайте кентавра хотя бы, а потом болтайте. Если мы встретим инопланетянина, наверное они будут умнее нас, если добрались досюда.

9.09.2020 07:39
Бггг

Поручики! ! Маалчать! ))

9.09.2020 08:47
- гость -

А что на этому поводу скажет Папа Римский, аль наш Гундяев?

9.09.2020 08:50
- гость -

По мнению некоторых ученых, такие создания могли бы заниматься колонизацией других планет во Вселенной.
эту загадили теперь понесем цивилизацию на другие! а оно ИМ надо?

9.09.2020 09:04
Гостю 08:50

Мало нам Земли старушки, мы и в космосе нагадим!

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