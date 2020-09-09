Звезда "Орла и решки" Алина Астровская заявила, что покидает проект

Телеведущая Алина Астровская заявила, что уходит из проекта "Орел и решка". Об этом на своей странице в Instagram сообщает телеканал "Пятница".

"Ребята, есть новость. Мое приключение в рамках передачи "Орел и решка" закончилось. Спасибо за то, что вы были со мной во всех этих приключениях. Как бы мы ни грезили путешествиями, новыми впечатлениями, как выяснилось, для меня самая лучшая дорога – это дорога домой", – сказала Алина.

Ведущей проекта Астровская стала в 2018 году. Кто займет ее место, пока не сообщается.