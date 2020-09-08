Грандиозная ошибка. Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать реального срока

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, как Михаил Ефремов мог избежать реального срока, пишет "Комсомольская правда".

По мнению юриста, адвокат защиты Эльман Пашаев совершил "грандиозную" ошибку, не проверив сердце актера. Как объяснил Добровинский, страдающие алкоголизмом люди имеют очень слабое сердце и в суде они бы смогли доказать, что в момент аварии у артиста был микроинфаркт.

По его словам, если бы он защищал актера, то первым делом отправил бы Ефремова на ЭКГ, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Артисту же оставалось только признать свою вину, что позволило бы ему получить четыре года условного наказания.

Отдельно юрист выделил и другую ошибку Пашаева – оскорбления в адрес семьи погибшего. "Они сосредоточились на мне – на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет", – пояснил защитник потерпевшей стороны.

По словам адвоката, он ждал, что во время выступления Пашаева Ефремов попросит его "заткнуться" и признает вину.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека") и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также судья взыскала с актера более 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после аварии.