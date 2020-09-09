33-летняя украинская певица Настя Каменских снялась в купальнике и разместила снимок в Instagram.

На фотографии на артистке надето белое мини-бикини, а образ дополняют солнцезащитные очки. "Наслаждайтесь теплом раннего сентября", – подписала Каменских свой пост, который за 12 часов набрал почти 150 тысяч лайков.

Подписчики по достоинству оценили фигуру певицы. "Прекрасная", "Так держать", "Настя обалденная", – пишут фанаты.

Как ранее сообщил amic.ru, в конце августа Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле. Большая часть подписчиков восхитились телом Насти, однако нашлись и те, которые осудили ее за излишнюю откровенность.