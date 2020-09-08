Российского замминистра задержали по подозрению в мошенничестве

Следователи задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере", – заявил источник.

Ранее стало известно, что в Министерстве энергетики идут обыски, следствие изымает документы.

Как пишет "Коммерсантъ", обыски также проводились у замдиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА) Игоря Кожуховского в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным издания, речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". РЭА на эти цели получило от Минэнерго субсидии почти на 1 млрд рублей, часть из которых могла быть похищена.