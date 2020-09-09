Объединения России и Белоруссии не желает почти половина россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 43% россиян выступает против объединения Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом сообщает РИА "Новости".
О создании Союзного государства РФ и Белоруссии знают 57% наших сограждан. При этом 43% россиян считают, что объединять страны, скорее, не следует, а нужны просто хорошие добрососедские отношения.
Поддержку идеи объединения двух государств на равноправной основе или вхождения Белоруссии в состав России на правах субъекта РФ выразили 22% и 17% соответственно.
Примечательно, что 1% опрошенных поддержал идею вхождения России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов.
Опрос проведен 20 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян по случайной выборке телефонных номеров.
Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года. Согласно документу, в полномочия структуры входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, конституцию, флаг и герб.
Комментарии
Хвати, нам за долбаный Крым еще расхлебывать и содержать пенсионеров курортных
Беларусь загубить хотят
> 9.09.2020 10:39
> - гость -
"Расхлёбываем" мы не за Крым, а за то, что мы есть. Не было бы Крыма, влупили бы нам санкции за что-нибудь другое, за любой чих и по любому поводу. Потому что могут.
Хватит уже считать часть собственных граждан иждивинцами и приживалами, иначе это пряма дорога к "хватит кормить Кавказ", "хватит кормить Москву", "Алтай за независимость" и прочий местечковый национализм.
Надо экономику в стране строить так, чтобы всем в ней было хорошо, а выявлять "типа лишние рты".
*а НЕ выявлять "типа лишние рты".
доллар к сотке гонят ,значить приколотят и Беларусь. Уже ощущается девальвация 50%
А будет еще !
"Надо экономику в стране строить так, чтобы всем в ней было хорошо, а выявлять "типа лишние рты".
Странный Вы - .утин и его приспешники экономику современную будут строить? 20 лет разрушали, а теперича вдруг станут строить...
> 9.09.2020 11:07
> - гость -
Очевидно, что я обращаюсь не к Путину, а к комментатору.
Это народу надо понять, что надо строить экономику так, чтобы всем в ней было хорошо, а не высчитывать каждую копеечку и находить лишние рты в виде присоединённых республик, Кавказа или дотационных регионов.
А народ у нас пока что мыслит именно в таком нищебродском ключе с зачатками местечкового национализма. Это потом даёт свои плоды в виде сепаратистских телодвижений.