Объединения России и Белоруссии не желает почти половина россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 43% россиян выступает против объединения Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом сообщает РИА "Новости".

О создании Союзного государства РФ и Белоруссии знают 57% наших сограждан. При этом 43% россиян считают, что объединять страны, скорее, не следует, а нужны просто хорошие добрососедские отношения.

Поддержку идеи объединения двух государств на равноправной основе или вхождения Белоруссии в состав России на правах субъекта РФ выразили 22% и 17% соответственно.

Примечательно, что 1% опрошенных поддержал идею вхождения России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов.

Опрос проведен 20 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян по случайной выборке телефонных номеров.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года. Согласно документу, в полномочия структуры входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, конституцию, флаг и герб.