Обменяй чек на скидку. Магазин белья "Блис" дарит подарки в честь дня рождения

Получить дисконтную карту в подарок можно в магазине женского белья "Блис". Отдел на ул. Белинского, 12, в Барнауле отмечает шестой день рождения. В честь этого с 14 по 20 сентября 2020 года каждый покупатель получает скидочную карту, а при покупке от 1500 рублей может поучаствовать в розыгрыше подарочных сертификатов. Разыгрывают пять купонов номиналом 5000, 3000, 2000, 1000 и 500 рублей.
В розыгрыше участвуют чеки только из магазина "Блис" на Белинского, 12. Регистрация проходит в момент покупки у стойки продавцов. Каждому чеку присваивают порядковый номер. Победителей определят 23 сентября 2020 года.
В магазине "Блис" представлен большой ассортимент женского, мужского и детского белья, колготы и носки, купальники и одежда для дома и сна. Весь ассортимент – от ведущих европейских и российских производителей. В линейке женского белья – базовые модели и сезонные модные коллекции.
Магазин "Блис"
Адрес офиса:
г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 55
Тел.: +7 (3852) 35-34-22
Время работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб-вс – выходной
Адрес магазина:
Пос. Южный, ул. Белинского, 12
Тел.: +7-962-809-11-73
Время работы: ежедневно 10:00-20:00
blis@bk.ru
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