Обменяй чек на скидку. Магазин белья "Блис" дарит подарки в честь дня рождения

Получить дисконтную карту в подарок можно в магазине женского белья "Блис". Отдел на ул. Белинского, 12, в Барнауле отмечает шестой день рождения. В честь этого с 14 по 20 сентября 2020 года каждый покупатель получает скидочную карту, а при покупке от 1500 рублей может поучаствовать в розыгрыше подарочных сертификатов. Разыгрывают пять купонов номиналом 5000, 3000, 2000, 1000 и 500 рублей.

В розыгрыше участвуют чеки только из магазина "Блис" на Белинского, 12. Регистрация проходит в момент покупки у стойки продавцов. Каждому чеку присваивают порядковый номер. Победителей определят 23 сентября 2020 года.

В магазине "Блис" представлен большой ассортимент женского, мужского и детского белья, колготы и носки, купальники и одежда для дома и сна. Весь ассортимент – от ведущих европейских и российских производителей. В линейке женского белья – базовые модели и сезонные модные коллекции.

Магазин "Блис"

Адрес офиса:

г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 55

Тел.: +7 (3852) 35-34-22

Время работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб-вс – выходной

Адрес магазина:

Пос. Южный, ул. Белинского, 12

Тел.: +7-962-809-11-73

Время работы: ежедневно 10:00-20:00

blis@bk.ru