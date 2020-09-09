Интернет-мошенник выманил у алтайского пасечника более 800 кг меда

29-летний житель Бийска стал жертвой мошенника при пересылке меда в другой регион.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, на одном из сайтов мужчина увидел объявление о скупке меда и связался с потенциальным покупателем, с которым и договорился о сделке.

При помощи транспортной компании пчеловод отправил в Самарскую область 819 килограммов меда, за который клиент должен был заплатить около 100 тысяч рублей. Однако деньги злоумышленник не перечислил, а также перестал выходить на связь.

В итоге потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Афериста ищут.