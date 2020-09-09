Интернет-мошенник выманил у алтайского пасечника более 800 кг меда

29-летний житель Бийска стал жертвой мошенника при пересылке меда в другой регион.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, на одном из сайтов мужчина увидел объявление о скупке меда и связался с потенциальным покупателем, с которым и договорился о сделке.
При помощи транспортной компании пчеловод отправил в Самарскую область 819 килограммов меда, за который клиент должен был заплатить около 100 тысяч рублей. Однако деньги злоумышленник не перечислил, а также перестал выходить на связь.
В итоге потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Афериста ищут.
Комментарии
Давно все описано АВИТО доставка и боксберри, прочая хрень - просто рай для мошенников! Только 100% предоплата , только хардкор!
100000
Походу покупатель испробовав полученного медку решил что оно не катит сильно
Где вы видели чтобы 1 кг мёда продавали по 125 рублей?
Походу кто-то 3.14
Где вы видели чтобы 1 кг мёда продавали по 125 рублей?
Оптом так и продают пасечники осенью. 6 тыс фляга (40 литров). 150 рублей литр. 100 рублей килограмм. Банку трехлитровую в розницу у пасечника осенью за 700р. (150 р. килограмм)
12.23.а вы какую цену знаете?
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей . 800 кг первести плотность 1350 в литры 600 литров 600/100000=6 рублей/л ????