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Новости

Россияне стали реже пользоваться банковскими картами

, ИА "Амител"
Аналитики выделили сразу несколько причин такой ситуации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Во втором квартале 2020 года эксперты зафиксировали снижение количества используемых банковских карт на 4,5 млн единиц. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на сведения Центрального банка, это сокращение стало рекордом за последние пять лет.

По итогам второго квартала этого года количество используемых кредитных и депозитных карт снизилось на 2,3%, или до 190,3 млн единиц. Это повлекло за собой падение объема выпуска карт. Так, с апреля по июнь их выпустили лишь около 500 тысяч.

Эксперты связывают эту проблему с введением ограничительных мер из-за пандемии, а также ужесточение условий банков выдачи кредитных карт. Кроме того, как полагают аналитики, это также связано с перенасыщением рынка "пластиком", и люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество карт бессмысленно и невыгодно.

В последний раз столь массовый отказ россиян от "пластика" фиксировали в 2015 году. Тогда в первом квартале число используемых карт упало на 4 млн единиц.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.09.2020 16:18
- гость -

просто нету деньгов

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