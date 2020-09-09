Что происходило перед приговором Ефремову и как отреагировали на него в Сети

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам тюрьмы. Актера также лишили прав на три года и обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. У здания Пресненского суда Москвы, где оглашали приговор, в этот день был настоящий цирк. Здесь собрались актеры в странных костюмах, шаман, "черный маг", который колдовал над фотографиями Ефремова и адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, с веселым маршем перед судом прошел строй барабанщиц. Поддержать актера пришли и знаменитые коллеги: Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв и Никита Джигурда.

Кажется, Ефремова привезли в Готэм



📸: RTVI pic.twitter.com/rmtNlLDzgM — RTVI (@RTVi) September 8, 2020

Портал в дурку. Как уточняет Mash, один из задержанных — "черный маг", который колдовал над фотографиями Ефремова и Добровинского. pic.twitter.com/ECaxEON4Bj — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 8, 2020

🎺🥁Пока Ефремов в зале суда заслушивал приговор, под окнами здания появился целый оркестр. Барабанщицы в красных мундирах выступали против актёра.



🔮Следом за девушками у здания появились чародеи в черных костюмах. pic.twitter.com/0LNanNH80B — Москва FM (@92fmru) September 8, 2020

Тем временем группа поддержки Михаила Ефремова у здания суда устроила шоу — барабанщицы, актёры в костюмах, шаман.



Видео Ruptly pic.twitter.com/k1crijrFUi — RT на русском (@RT_russian) September 8, 2020

В Сети люди тоже высказывали свое мнение, многие обвиняют в таком сроке эпатажного адвоката актера Эльмана Пашаева.

Когда прокурор просил 4, но адвокат выхлопотал 8. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) September 8, 2020

Мне жаль, что у Ефремова был такой адвокат, который вырыл яму для него. После кассации, думаю уменьшат срок. Да и с самого начала сам Ефремов бы не шёл на поводу адвоката, не играл с правосудием. Ну а Пашаева я думаю надо полностью навсегда лишить адвокатской деятельности. — 🇷🇺 Ирина Русская 🇷🇺 (@09iriska0418) September 8, 2020

Для элитарной творческой тусовки сегодня черный день. Они с ужасом поняли на примере Ефремова, что они ПОДСУДНЫ. Это очень хорошо и правильно. — Красавица Будущего Лета. (@TGuIHyNi4Du9NxD) September 8, 2020

Не обошлось и без традиционного творчества Сергея Шнурова.

И шуток с мемами.

Сегодня был самый дорогой съемочный день в жизни актера М.Ефремова! https://t.co/e64jK5e7hj — Вячеслав Калабин (@kalabinV) September 8, 2020

⚡️ Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с обязательным просмотром матчей "Спартака" — La Russie parle (@Russia_calls) September 8, 2020