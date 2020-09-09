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Что происходило перед приговором Ефремову и как отреагировали на него в Сети

, ИА "Амител"
Перед судом, где зачитывали приговор, развернулся настоящий фестиваль фриков

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам тюрьмы. Актера также лишили прав на три года и обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. У здания Пресненского суда Москвы, где оглашали приговор, в этот день был настоящий цирк. Здесь собрались актеры в странных костюмах, шаман, "черный маг", который колдовал над фотографиями Ефремова и адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, с веселым маршем перед судом прошел строй барабанщиц. Поддержать актера пришли и знаменитые коллеги: Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв и Никита Джигурда.  

В Сети люди тоже высказывали свое мнение, многие обвиняют в таком сроке эпатажного адвоката актера Эльмана Пашаева.

Не обошлось и без традиционного творчества Сергея Шнурова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судьба несёт неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмёрка общего режима... "Артистом" там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда... Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, всё финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

И шуток с мемами.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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