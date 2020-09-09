Что происходило перед приговором Ефремову и как отреагировали на него в Сети

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам тюрьмы. Актера также лишили прав на три года и обязали выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. У здания Пресненского суда Москвы, где оглашали приговор, в этот день был настоящий цирк. Здесь собрались актеры в странных костюмах, шаман, "черный маг", который колдовал над фотографиями Ефремова и адвоката родственников погибшего Александра Добровинского, с веселым маршем перед судом прошел строй барабанщиц. Поддержать актера пришли и знаменитые коллеги: Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв и Никита Джигурда.
Кажется, Ефремова привезли в Готэм— RTVI (@RTVi) September 8, 2020
📸: RTVI pic.twitter.com/rmtNlLDzgM
Портал в дурку. Как уточняет Mash, один из задержанных — "черный маг", который колдовал над фотографиями Ефремова и Добровинского. pic.twitter.com/ECaxEON4Bj— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 8, 2020
🎺🥁Пока Ефремов в зале суда заслушивал приговор, под окнами здания появился целый оркестр. Барабанщицы в красных мундирах выступали против актёра.— Москва FM (@92fmru) September 8, 2020
🔮Следом за девушками у здания появились чародеи в черных костюмах. pic.twitter.com/0LNanNH80B
Тем временем группа поддержки Михаила Ефремова у здания суда устроила шоу — барабанщицы, актёры в костюмах, шаман.— RT на русском (@RT_russian) September 8, 2020
Видео Ruptly pic.twitter.com/k1crijrFUi
В Сети люди тоже высказывали свое мнение, многие обвиняют в таком сроке эпатажного адвоката актера Эльмана Пашаева.
Когда прокурор просил 4, но адвокат выхлопотал 8.— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) September 8, 2020
Мне жаль, что у Ефремова был такой адвокат, который вырыл яму для него. После кассации, думаю уменьшат срок. Да и с самого начала сам Ефремов бы не шёл на поводу адвоката, не играл с правосудием. Ну а Пашаева я думаю надо полностью навсегда лишить адвокатской деятельности.— 🇷🇺 Ирина Русская 🇷🇺 (@09iriska0418) September 8, 2020
Для элитарной творческой тусовки сегодня черный день. Они с ужасом поняли на примере Ефремова, что они ПОДСУДНЫ. Это очень хорошо и правильно.— Красавица Будущего Лета. (@TGuIHyNi4Du9NxD) September 8, 2020
Не обошлось и без традиционного творчества Сергея Шнурова.
Судьба несёт неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмёрка общего режима... "Артистом" там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда... Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, всё финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.
И шуток с мемами.
Сегодня был самый дорогой съемочный день в жизни актера М.Ефремова! https://t.co/e64jK5e7hj— Вячеслав Калабин (@kalabinV) September 8, 2020
⚡️ Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с обязательным просмотром матчей "Спартака"— La Russie parle (@Russia_calls) September 8, 2020
про Ефремова в 2028-м году всё было предсказано pic.twitter.com/KCyTPB3VUD— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 8, 2020
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