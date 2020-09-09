Пенсионер перенес инсульт и два дня пролежал в алтайской тайге

73-летний житель села Юстик Усть-Коксинского района Республики Алтай отправился в тайгу на заготовки, но так и не вернулся.

На сельчанина случайно наткнулись местные жители. Мужчина лежал в труднодоступной местности на хребте Камза. По всем признакам, он перенес инсульт и не мог передвигаться самостоятельно. В таком состоянии он провел около двух дней, сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на республиканское МЧС.

Пострадавшего эвакуировали в Горно-Алтайск. Для этого пришлось воспользоваться вертолетом Центра медицины катастроф.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае полицейские нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку из Барнаула. 82-летняя женщина всю ночь не могла найти дорогу к дому.