Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором подчеркнула, что протесты против Александра Лукашенко никоим образом не относятся к отношениям между гражданами братских государств.

"У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа, – подчеркнула Тихановская. – Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".

Тихановская подчеркнула, что она считает очень важным не испортить отношения как с россиянами, так и с гражданами других соседних государств "при сохранении суверенитета собственной страны".

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.

После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.