Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором подчеркнула, что протесты против Александра Лукашенко никоим образом не относятся к отношениям между гражданами братских государств.
"У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа, – подчеркнула Тихановская. – Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".
Тихановская подчеркнула, что она считает очень важным не испортить отношения как с россиянами, так и с гражданами других соседних государств "при сохранении суверенитета собственной страны".
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
Комментарии
никому не интересно
Обращение к зомбированному, забитому и тупому населению бесполезно. Это население само не только терпит тирана, но и голосует за него. И будет тиражировать только инфу из путинского зомбоящика...Хабаровск и люди с гражданской позицией конечно не в счёт!
Плавали, знаем. Сначала мирный протест и дружба народов, потом "москаляку на гиляку". Новая порода скакуасов...
Живе Беларусь!
Население зомбировано "тираном", но выходит на улицы Хабаровска.... А как у тебя насчет крестика и трусов???, либеральный ты наш?
Ну и политика стала! Муж, потом жена лоббируются в президенты. Дочку еще надо было тоже попробовать протащить.
выти на улицу- получить дубинкой по башке или загреметь в сизо
не, неохота
на выборы ходим, против прежнего, конечно
пусть знает сидит что его ненавидят