Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов ответит на вопросы журналистов о выплатах семьям с детьми. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-конференция по теме реализации мер поддержки алтайских семей с детьми в период пандемии коронавируса состоится 15 сентября.

В ходе мероприятия Трофимов расскажет о проведении ежемесячной, единовременной и дополнительной единовременной выплат.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край получил 1,5 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Пособие на детей от 3 до 7 лет могут получать только малоимущие семьи. Среднедушевой доход семьи не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года). В Алтайском крае – это 10194 рубля.